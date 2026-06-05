Cobre Panamá y Fedhpa ponen en marcha programa que impactará a 50,000 estudiantes

Cerca de 50,000 estudiantes de más de 250 escuelas a nivel nacional destacando las provincias de Colón y Coclé tendrán la oportunidad de convertirse en protagonistas del cuidado ambiental a través de Guardianes Verdes, una iniciativa impulsada por Cobre Panamá en alianza con la Fundación para la Educación y Desarrollo Humano de Panamá (FEDHUPA), que busca fortalecer la educación ambiental en niños, docentes, familias y comunidades.

El programa combinará experiencias educativas, actividades prácticas y jornadas ambientales para acercar a los estudiantes al conocimiento y protección de los recursos naturales, fomentando desde edades tempranas una cultura de responsabilidad y respeto por el entorno.

Como parte de esta iniciativa, los estudiantes recibirán materiales educativos y plantones que acompañarán como parte de su proceso de aprendizaje. Posteriormente, participarán en jornadas comunitarias de siembra que les permitirán poner en práctica los conocimientos adquiridos y contribuir activamente a la conservación del ambiente.

image Guardianes Verdes también contempla la capacitación de docentes y padres de familia. Cortesía

Guardianes Verdes también contempla la capacitación de docentes, padres de familia y representantes comunitarios, ampliando el alcance del programa más allá de las aulas y fortaleciendo una red de actores comprometidos con la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

"Hoy podemos decir con orgullo que estamos listos para asumir el reto de formar verdaderos Guardianes Verdes. Queremos agradecer a Cobre Panamá por creer en esta iniciativa y acompañarnos durante casi seis meses de trabajo conjunto, planificación y colaboración. Estamos convencidos de que este esfuerzo se traducirá en resultados positivos para miles de estudiantes y comunidades del país." Destacó Josué Trotman, gestor social de FEDHUPA.

Por su parte, Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá destacó que "Guardianes Verdes representa una oportunidad para sembrar conciencia ambiental en las nuevas generaciones. Más allá de entregar libros o plantones, buscamos inspirar a niños y jóvenes a involucrarse activamente en el cuidado de su entorno y a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Estamos convencidos de que, cuando sumamos esfuerzos con organizaciones comprometidas como FEDHUPA, podemos generar un impacto mucho mayor y construir un legado que perdure en el tiempo.”

image La ejecución del programa contará con el acompañamiento técnico de MiAmbiente. Cortesía

La ejecución del programa contará con el acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), y la participación de organizaciones comunitarias, voluntarios y otros aliados estratégicos.

Guardianes Verdes se desarrollará entre 2026 y 2027 y representa una apuesta de largo plazo por la educación ambiental como herramienta de transformación social. Más allá de la siembra de 50,000 plantones, la iniciativa busca dejar un legado de aprendizaje, participación y compromiso ambiental que perdure en las futuras generaciones y contribuya al bienestar de las comunidades y del país.