Ferias médicas familiares de Cobre Panamá llevaron salud a más de 800 personas en dos días

En solo dos jornadas, las Ferias Médicas Familiares de Cobre Panamá beneficiaron a más de 800 personas en Coclé, demostrando que la minería responsable se traduce en salud y calidad de vida para las comunidades. Esta primera feria médica marca el inicio de una serie de giras comunitarias que Cobre Panamá seguirá impulsando gracias a los recursos generados por la venta del concentrado de cobre, para llevar atención y bienestar a más familias.

En alianza con Global Brigades y los municipios de La Pintada y Omar Torrijos Herrera, la iniciativa brindó atención médica gratuita a las comunidades. Se ofrecieron consultas de medicina general, pediatría y odontología, además de entrega de medicamentos y actividades recreativas para niños. Entre los servicios más destacados estuvieron medicina general y odontología.

MINERA PANAMÁ - 2

Maritza Jiménez, comunitaria de La Pintada destacó: “Este beneficio es para todos: niños, jóvenes y adultos. En nuestra comunidad no contamos con centro de salud, y salir a buscar atención médica es muy difícil por la distancia y por la falta de recursos. Gracias a esta iniciativa de Cobre Panamá hoy tenemos médicos y medicinas cerca, algo que necesitábamos desde hace mucho y que es un gran alivio para todos nosotros” Maritza Jiménez, comunitaria de La Pintada destacó: “Este beneficio es para todos: niños, jóvenes y adultos. En nuestra comunidad no contamos con centro de salud, y salir a buscar atención médica es muy difícil por la distancia y por la falta de recursos. Gracias a esta iniciativa de Cobre Panamá hoy tenemos médicos y medicinas cerca, algo que necesitábamos desde hace mucho y que es un gran alivio para todos nosotros”

Incluso sin estar operando, la minería responsable sigue siendo parte de la solución que el país necesita. Estas acciones responden directamente a las necesidades de las comunidades, aportando mejoras concretas y generando un impacto positivo en el bienestar de la gente.

MINERA PANAMÁ - ATENCIÓN MÉDICA - 2

“Estas ferias médicas son un claro ejemplo de los beneficios tangibles que el país pide. Con acciones como esta, confirmamos nuestro compromiso con las comunidades y con la gente que quiere ver resultados de verdad. La salud, el bienestar y la atención directa no pueden esperar, y como empresa, estamos listos para aportar y construir soluciones junto a los panameños.” expresó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

A través de iniciativas que fortalecen lazos y alivian necesidades, Cobre Panamá demuestra con hechos que su compromiso sigue firme. Estas acciones, que confirman que el bienestar de la gente es la clave, son un ejemplo de cómo los recursos del cobre ya están generando progreso para el país.