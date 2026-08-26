¡Talento de Donoso se capacita! Su gente se prepara para un futuro con más oportunidades laborales

Prepararse para nuevas oportunidades laborales es el objetivo de más de 41 residentes de 11 comunidades de Donoso que participan en un curso de 100 horas en Electricidad Básica y Operación de Equipo Pesado, desarrollado por Cobre Panamá para fortalecer sus competencias y brindarles una certificación que pueda abrirles las puertas a futuros procesos de reclutamiento y a otros proyectos que requieran personal especializado en el país.

Del total de inscritos, 24 se forman en Electricidad Básica y 17 en Operación de Equipo Pesado . Los beneficiarios provienen de Río Diego, Miguel de la Borda, Coclé del Norte, Río Caimito, Río Indio, Aguacate, Platanal, Guásimo, Villa del Carmen, Gobea y Quebrada Grande .

La iniciativa busca que los residentes culminen su preparación con una certificación que fortalezca su perfil profesional y les permita ampliar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Al completar satisfactoriamente el programa, podrán postularse a los procesos de reclutamiento de Cobre Panamá, de acuerdo con los perfiles, vacantes y requisitos establecidos para cada posición.

De esta manera, las 100 horas de preparación representan una herramienta que puede ser aprovechada tanto en los procesos de selección de la empresa como en futuros proyectos de infraestructura, construcción, energía, minería y otras iniciativas que requieran personal calificado en Panamá.

“Para garantizar un desarrollo y un futuro verdaderamente sostenible en las comunidades, no basta con construir infraestructura o generar bienes; hay que invertir en la gente. A través de estos programas de formación estamos dejando capacidad instalada en la propia comunidad, dotando a nuestros vecinos de herramientas y certificaciones técnicas que les abrirán puertas en diversos sectores clave del país. El talento local tiene un enorme potencial y nuestro compromiso es darles la plataforma para aprovecharlo.", señaló Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá. “Para garantizar un desarrollo y un futuro verdaderamente sostenible en las comunidades, no basta con construir infraestructura o generar bienes; hay que invertir en la gente. A través de estos programas de formación estamos dejando capacidad instalada en la propia comunidad, dotando a nuestros vecinos de herramientas y certificaciones técnicas que les abrirán puertas en diversos sectores clave del país. El talento local tiene un enorme potencial y nuestro compromiso es darles la plataforma para aprovecharlo.", señaló Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Para algunos de los beneficiarios, esta representa además una oportunidad para aprender un oficio y construir una nueva ruta hacia un trabajo estable, especialmente quienes, por distintas circunstancias, no pudieron culminar sus estudios y hoy buscan alternativas para salir adelante y brindar mejores condiciones a sus familias.

El desarrollo de habilidades técnicas constituye uno de los beneficios tangibles que Cobre Panamá busca dejar en las comunidades cercanas a la mina, al proporcionar conocimientos y certificaciones que pueden acompañar a los beneficiarios durante distintas etapas de su vida laboral.