Músicos nacionales unen jazz, rock y ritmos latinos en Boquete

Entre lluvia, música y aplausos transcurrió la jornada del Jazz Experience Boquete 2026, que reunió este sábado 19 de septiembre a músicos nacionales y público en el Palacio Municipal.

Las distintas agrupaciones llevaron al escenario propuestas que cruzaron las fronteras entre el jazz, el rock y los ritmos latinoamericanos, logrando una respuesta positiva de los asistentes.

Para Iván Medina, saxofonista y líder de Patatús, la presentación representó una oportunidad para demostrar que el jazz puede acercarse a públicos diversos. La agrupación, integrada por cinco músicos, apuesta por borrar las fronteras entre géneros y fusionar el latin jazz, el funk y otras influencias. “El jazz ya no es algo que tiene que ser de personas inteligentes; se puede bailar, se puede integrar en todas partes”, expresó Medina, quien resaltó además el carácter de amistad que une a los integrantes del grupo.

Una visión similar de fusión musical presentó Eliecer Izquierdo, integrante de Eliécer Izquierdo Project, cuya propuesta combina jazz, rock, música panameña y ritmos latinoamericanos. El músico explicó que sus composiciones recogen diferentes influencias que forman parte de su trayectoria, entre ellas “Camino de Cruce”, uno de los temas de su disco Panorama.

También destacó el aporte de los músicos que integran su proyecto, a quienes atribuyó parte esencial del sonido que logra la agrupación.

Ella Ponce Uribe, integrante del Quinteto Latin Coffeerized y ejecutante del vibráfono, describió la experiencia como una oportunidad para presentar un repertorio latino con ritmos afrocubanos y sudamericanos, además de una mezcla de diferentes influencias musicales. “El público apoyó las propuestas musicales”, señaló la artista al valorar la respuesta de los asistentes durante la presentación.

El rock también tuvo presencia en la apertura del espectáculo con Tiburón Amarillo, ganadores del primer Concurso Cultura Rock, Su baterista, Jonathan Cáceres, calificó como un honor iniciar la jornada y compartir escenario con artistas de diferentes propuestas.

Con una programación que incluyó además a Outside Jazz Band y la Big Band Avanzada, dirigida por Alejandro Castillo, el Jazz Experience Boquete cerró una jornada en la que las distintas propuestas musicales lograron conectar con el público.

La presencia de los asistentes, representó un respaldo a la economía local, permitiendo que la música, la artesanía y la producción creativa nacional dinamizaran el comercio en una noche que llevó diferentes sonidos hasta Boquete