Resuenan las tamboreras panameñas en La Chorrera: Histórico encuentro de bandas reúne a la juventud

En una jornada desbordante de fervor patrio, profunda identidad cultural y sentidas notas musicales, La Chorrera se convirtió en el escenario del Primer Encuentro de Bandas con Piezas de Tamboreras Panameñas. Esta iniciativa fue impulsada para rescatar, preservar y proyectar con orgullo el folclore musical como Patrimonio Cultural Inmaterial entre las nuevas generaciones.

La emoción, suspendida en el aire, palpitó en cada rincón mientras los apasionados jóvenes entregaban el corazón tras haber practicado sus tonadas durante meses. Las notas musicales, en perfecto orden, inundaron todo el espacio, envolviendo a los presentes en un abrazo de identidad y nostalgia.

Durante el encuentro, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, resaltó el valor insustituible de estas expresiones culturales en la juventud y enfatizó el compromiso institucional con el fortalecimiento de nuestro folclore.

"Este Primer Encuentro de Bandas, representa un hecho memorable en nuestra vida cultural. La presencia de cada delegación es prueba tangible de que nuestras tradiciones son testimonio del arraigo a nuestra tierra, que asegura la identidad de los panameños, que se seguirá fortalecimiento gracias al compromiso y la energía de nuestros jóvenes", concluyó la ministra. "Este Primer Encuentro de Bandas, representa un hecho memorable en nuestra vida cultural. La presencia de cada delegación es prueba tangible de que nuestras tradiciones son testimonio del arraigo a nuestra tierra, que asegura la identidad de los panameños, que se seguirá fortalecimiento gracias al compromiso y la energía de nuestros jóvenes", concluyó la ministra.

En este primer encuentro se mostró el talento, la pasión y la impecable disciplina de las bandas musicales del Colegio Pedro Pablo Sánchez, la Escuela Moisés Castillo Ocaña, el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera (IPTCH), el Colegio Tomás Guardia, la Escuela San Martín de Porres y la Escuela Altos de San Francisco.

También, se entregaron certificados de Honor al Mérito a los directores de las bandas musicales por liderar con éxito e insuperable entrega este esfuerzo formativo e histórico.

Un momento de profunda emotividad durante la jornada fue el homenaje póstumo rendido al profesor Rufino González. A su familia le fue entregado un certificado, en Memoria, al distinguido educador y músico, destacando su imborrable legado como primer director de la Banda de Música del Colegio Moisés Castillo Ocaña y pionero de las bandas de música en Panamá Oeste. Su visión, liderazgo y dedicación no solo formaron a múltiples generaciones de jóvenes, sino que continúan enriqueciendo el patrimonio inmaterial de la nación y perdurarán eternamente en cada nota que interpreten las futuras agrupaciones musicales del país.

Con este encuentro, La Chorrera demostró qué el arte une a los ciudadanos y que la cultura enriquece la memoria y el alma de todo el pueblo panameño.

El evento, celebrado en los predios del Estadio Mariano Rivera, se hizo realidad gracias al trabajo conjunto, liderado por la Dirección Regional de Cultura, la Gobernadora Marilyn Vallarino, el Alcalde Eloy Chong, los estamentos de seguridad, el Instituto de Deportes y todas las autoridades locales.