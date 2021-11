Brenda Smith: "Estoy consciente que tengo una gran responsabilidad"

"Me he dado cuenta de cuantas personas han seguido mi proceso de lograr este sueño. Estoy muy emocionada, no he parado de llorar de la alegría. Primero Dios nos vemos allá en Israel, a darlo todo.", alegó

Señorita Panamá 2021, quien es periodista de profesión solo cuenta con 28 días para prepararse antes de partir a Israel a representar a Panamá en la 70° edición de Miss Universo. "Estoy consciente que esta nueva etapa conlleva una gran responsabilidad pero estoy lista para dar el 100% de mi", expresó.