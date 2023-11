Miss Universo 2023: Denuncian acto de discriminación contra Miss Portugal

"Esa no creo que la quisieran ver", agregó entre risas el salvadoreño, quien ha sido duramente criticado por diversas cuentas y seguidores del Miss Universo por tratarse de un acto de transfobia.

¿Por qué Miss Portugal sufrió discriminación?

El pasado mes de octubre, Marina Machete, de 28 años, se convirtió en la primera mujer trans en ganar el título de Miss Portugal. Ella es una de las mujeres transgénero en participar del Miss Universo 2023, junto a Rikkie Kollé, de 22 años, representante de Miss Países Bajos.

"Nací y crecí luchando, ahora no va a ser la excepción. Gracias por vuestro apoyo siempre, de corazón", publicó Marina Machete tras lo ocurrido.

Miss Portugal ha reconocido en su cuenta de Instagram, la importancia de su participación el Miss Universo al darle visibilidad a la comunidad LGBTI+.

En medio de toda la polémica, Marina Machete agradeció el apoyo de los fanáticos salvadoreños, que incluso le regalaron una bandera del orgullo trans.

"Ayer esta pequeña bandera me la entregaron 2 fanáticos salvadoreños que vinieron a apoyarme al hotel, no solo me mostró la presencia de nuestra comunidad, su amabilidad y amor sino que me recordó lo importante que es la representación y cómo ¡Estoy agradecida y honrada de estar aquí! Casualmente usé morado no solo el color de la igualdad sino también mi color favorito", publicó la miss Portugal.

¿Desde cuándo Miss Universo permite mujeres transgénero?

Miss Portugal y Miss Países Bajos no son las primeras mujeres transgénero en participar en un Miss Universo, ya que desde el 2012 se permite su participación.

La primera participante transgénero de Miss Universo fue Ángela Ponce, quien representó a España en el 2018. La modelo española marcó un hito en la edición 62 del certamen, que se realizó en Tailandia, y que terminó con Catriona Gray, como ganadora del Miss Universo.