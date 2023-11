Miss Universo 2023: Youtuber responde a críticas tras discriminar a Miss Portugal

El Youtuber ha sido fuertemente criticado por quitar la cámara cuando Marina Machete pasaba por el lugar, donde se encontraba él, los medios de comunicación y los seguidores de las concursantes.

Youtuber salvadoreño responde a lluvia de críticas

Luego de haber recibido muchos críticas, el Youtuber salvadoreño Cinco Zavala, tuvo que salir a responder y explicar el motivo de su acción.

"Bueno miren les voy a explicar un par de cositas para esos indignados", comenzó diciendo el Youtuber salvadoreño en su canal de YouTube Cinco TV, refiriéndose a las personas que le han estado escribiendo por su descontento por su acto con Miss Portugal.

El salvadoreño expresó que al tener una red social como YouTube, cada uno es libre de lo que quiere mostrar en ella.

"Cuando yo dije en mi transmisión que no querían ver a esa persona, que no les mostré me refería a mi público, a mi comunidad de YouTube", explicó el salvadoreño.

Dijo que el motivo por el cual tomó la decisión de quitar la cámara es porque su comunidad de YouTube le habían dicho que no querían ver a esa persona, la cual no mostró en su transmisión.

Cinco Zavala dijo que como creador de contenido, él debe respeto a su comunidad, ya que la transmisión era para ellos y que no ve problema en eso.

"En ningún momento no le he faltado el respeto a esa persona", continuo diciendo en su pronunciamiento, recalcando que si no mostró a esa persona es parte de la libertad de expresión, agregando que mientras no insulte a nadie siente que no está faltando el respeto a nadie.

Además dijo que no juzga a nadie por sus gustos, sin embargo nunca estará de acuerdo que las personas transgénero participen en certámenes de belleza, como lo es Miss Universo.

"He tomado la decisión de no llegar más al hotel porque no quiero poner a los señores del hotel en una situación incomoda porque veo que hay algunas personas que están pidiendo que no me dejen entrar", concluyó Cinco Zavala en su transmisión, agregando que no dará disculpas al respecto.