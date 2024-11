Miss Universo 2024: Candidatas favoritas para conquistar la corona este año

Candidatas que perfilan como las favoritas del Miss Universo 2024

Si bien es cierto, a lo largo del certamen cada país apuesta por su representante, porque sin duda alguna envían a la más bella y mejor preparada, te presentamos un top de las candidatas más sonadas en redes sociales:

Miss Perú - Tatiana Calmell

Tatiana Calmell, de 28 años, es una joven con una destacada trayectoria en certámenes de belleza y experiencia como actriz en su país. Con su elegancia y porte, se perfila como una de las favoritas y más bellas de esta edición.

Miss South Africa - Mia le Roux

A sus 28 años, Mia Le Roux, originaria de Ciudad del Cabo, se destaca en su vida profesional como gerente de mercadeo en una empresa emergente y estudia comercio a tiempo parcial.

Miss Venezuela - Ileana Márquez

Venezuela, reconocido como el país latinoamericano con más coronas en certámenes de belleza, no se queda atrás en esta edición. Ileana Márquez, modelo y madre de una niña de 11 años, es una de las grandes aspirantes a continuar con la tradición de éxitos del país.

Miss Colombia - Daniela Toloza

Colombia, otro país que brilla en los certámenes de belleza, presenta a Daniela Toloza, una mujer de 30 años con una sólida formación como diseñadora y especialista en Alta Gerencia, Publicidad y Relaciones Públicas. Su experiencia y preparación la posicionan como una fuerte candidata en esta edición.

Miss Puerto Rico - Jennifer Colón

Puerto Rico es otro de los nombres que resuena con fuerza entre los fanáticos, y Jennifer Colón, con 36 años, se perfila como una de las favoritas para alzarse con la corona del Miss Universo. Madre soltera de tres niños, es esteticista médica e iridóloga, además de ser fundadora de Healing Hands, una compañía que ofrece servicios estéticos gratuitos a personas que han enfrentado traumas severos, ayudándolas a sanar emocionalmente y a brillar con confianza.

Miss Universo Philippines - Chelsea Manalo

Filipinas continúa siendo uno de los países más destacados en Miss Universo, y en esta edición no será la excepción. Chelsea Manalo, con 25 años, es una modelo profesional que llega con grandes expectativas. Es importante recordar que Filipinas ha ganado el certamen en cuatro ocasiones: Gloria Díaz en 1969, Margarita Moran en 1973, Pia Wurtzbach en 2015 y Catriona Gray en 2018.

Miss República Dominicana - Celinee Santos

La representante de República Dominicana, Celinee Santos Frías, es una de las grandes favoritas en esta edición del Miss Universo. Con 24 años, es modelo y estudiante de Derecho. Además, tiene experiencia en certámenes de belleza, habiendo alcanzado el Top 6 en Miss República Dominicana Universo 2019, lo que la posiciona como una fuerte competidora para la corona.