Miss Universo 2024: Cómo votar por tu candidata favorita

Para votar por tu favorita del Miss Universo 2024, debes descargar el app de Miss Universe en Appstore o Apple, de igual forma puedes votar mediante la pagina del Miss Universe.

Cabe señalar que el primer voto se realiza de manera gratuita, los siguientes votos son a través de medios pagos. ¡Tu voto podría hacer la diferencia!

Embed - Miss Universe on Instagram: "Download the Miss Universe official app to be part of your delegate’s journey to the crown. Vote for your favorite and be a part of history! Download the app now: https://missu.page.link/vote * If you already have the app don’t forget to update "