Miss Universo 2024: Ellas son las latinas que competirán por el título

Estas son las participantes confirmadas para el Miss Universo 2024

Ellas son las latinas confirmadas que aspiran a la corona de la 73ª edición del Miss Universo 2024 y prometen dejar el nombre de su país en alto:

Magalí Benejam, de 29 años, es oriunda de Villa María. Conocida por su labor como influencer en redes sociales, también es una apasionada de la astrología y actualmente está estudiando coaching.

Daniela Toloza, de 30 años, es diseñadora y especialista en Alta Gerencia, Publicidad y Relaciones Públicas. Su historia de superación y disciplina la ha convertido en una de las grandes favoritas.

Andrea Radford, de 29 años, es una apasionada de la música. Toca la guitarra, el piano y la batería, y está aprendiendo a tocar el violín.

Cabe destacar que domina el idioma inglés y tailandés básico.

