Miss Universo 2024: Los looks más impactantes en la entrevista con el jurado

Algunas de las candidatas han compartido los looks que utilizaron para deslumbrar en este encuentro crucial con el jurado, demostrando elegancia, estilo y personalidad en cada elección de vestuario. A continuación, te presentamos a las mejores vestidas de la ocasión:

La representante de Argentina eligió un elegante diseño en color morado para su primer encuentro oficial con el jurado, destacando su porte y seguridad en la competencia. Con esta elección de vestuario, mostró una combinación de estilo y confianza que resaltó su presencia en el evento, reafirmando su compromiso y preparación para convertirse en Miss Universo 2024.

La representante de Perú deslumbró en su primer encuentro con el jurado al lucir un elegante diseño en tono blanco. Según compartió en sus redes sociales, salió de la entrevista con el corazón contento y lleno de gratitud, expresando su entusiasmo y emoción por esta experiencia en el Miss Universo 2024. Con su elección de vestuario y actitud positiva, dejó una impresión memorable en este importante momento del certamen.

La representante de Colombia destacó con un estilo único al optar por un elegante diseño en tono rosa viejo para su encuentro con el jurado. Su elección de vestuario mostró un enfoque fresco y sofisticado, resaltando su personalidad y elegancia en esta fase del Miss Universo 2024. Con este atuendo, logró captar miradas y dejó una impresión distintiva que reflejó su individualidad en el certamen.

La representante de Alemania cautivó a todos con su belleza al optar por un elegante diseño en tono celeste durante su encuentro con el jurado. Su elección de color suave y sofisticado, combinado con su presencia radiante, destacó su gracia y seguridad, dejando una fuerte impresión en este importante momento del Miss Universo 2024.

La representante de República Dominicana brilló con un elegante traje en azul durante su encuentro con el jurado. Según compartió en sus redes sociales, este color representa confianza, serenidad y sabiduría, valores que ella busca transmitir en su participación en el Miss Universo 2024. Su elección de vestuario no solo reflejó su estilo, sino también su mensaje de empoderamiento y preparación para el certamen.

La representante de Dinamarca deslumbró a todos con su elección de un diseño en todo fucsia durante su encuentro con el jurado. Su atuendo vibrante y audaz no solo destacó su belleza, sino que también reflejó su confianza y energía, dejando una impresión memorable en este importante primer encuentro del Miss Universo 2024.

