Miss Universo 2024: Los trajes típicos ganadores de la edición

Aquí te presentamos los deslumbrantes trajes típicos que conquistaron la competencia del Miss Universo 2024:

Tercer lugar: Vietnam

La representante de Vietnam impactó con "La Perla del Sur", un diseño que reflejó la majestuosidad y riqueza cultural de su nación.

Segundo lugar: Chile

Chile emocionó con un homenaje al icónico programa de televisión "Sábado Gigante". Su traje, cargado de colores vibrantes y detalles nostálgicos, capturó el espíritu festivo de este show que marcó la historia de la televisión en América Latina.

Primer lugar: Filipinas

Filipinas se llevó el primer puesto con un traje inspirado en la cristianización del país durante el comercio de galeones en el siglo XVI. La pieza, adornada con iconos religiosos como Nuestra Señora de Antipolo, simbolizó el vínculo histórico y cultural entre Filipinas y México. Este traje no solo destacó por su impecable diseño, sino también por la poderosa narrativa que celebró la herencia compartida entre ambas naciones.

