Miss Universo 2024: Los Trajes Nacionales que sorprendieron en la Preliminar

Le podría interesar: Descubre los 7 países más recientes en ganar la corona del Miss Universo 2024

Miss Argentina deslumbró en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024 con un vibrante y colorido traje de fantasía, acompañado de un impresionante tocado con forma de tucán. La creación no solo destacó por sus llamativos colores, sino también por la representación de la biodiversidad y cultura argentina, logrando captar la atención del público y los jueces en la preliminar.

La representante de Aruba cautivó a todos en la gala preliminar del Miss Universo 2024 al lucir un magnífico traje típico inspirado en el búho llanero, conocido localmente como “Shoco.” Este majestuoso ave, símbolo de buena suerte y sabiduría en la cultura arubeña, fue interpretado con detalles elegantes y toques naturales que resaltaron la esencia y el espíritu de su país.

La representante de Chile sorprendió a todos al rendir homenaje al icónico programa de televisión "Sábado Gigante" en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024. Su traje, lleno de detalles vibrantes y nostálgicos, evocó el espíritu festivo y alegre del legendario show que marcó una época en la televisión latinoamericana.

Miss Colombia deslumbró en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024 con un impresionante diseño que celebra la rica herencia indígena de su país. El traje, cuidadosamente elaborado, incorporó detalles y patrones simbólicos que honran las tradiciones y el arte ancestral de las comunidades indígenas colombianas. Con su impactante atuendo, Miss Colombia rindió tributo a sus raíces culturales, logrando un equilibrio perfecto entre la elegancia y el respeto hacia la diversidad étnica del país,

Miss Dinamarca deslumbró en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024 con un diseño espectacular en tono rojo, que captó la atención de todos los presentes.

Miss Ecuador sorprendió en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024 con un diseño inspirado en las ciudades de San Francisco de Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas, dos lugares emblemáticos de la cultura ecuatoriana. Su atuendo combinó elementos característicos de cada región, como los detalles arquitectónicos coloniales de Quito, Patrimonio de la Humanidad, y los colores y símbolos de la cultura tsáchila, representando la herencia y diversidad del país.

Miss Filipinas deslumbró en la competencia de trajes típicos del Miss Universo 2024 con un diseño que simbolizaba la profunda conexión histórica entre Filipinas y México. El traje, inspirado en la cristianización de Filipinas a través del comercio de galleones en el siglo XVI, incorporó elementos que reflejaban la influencia religiosa compartida entre ambas naciones. La pieza presentó iconos religiosos, como Nuestra Señora de Antipolo, que fueron traídos desde México y se han mantenido como símbolos de fe en Filipinas. Este atuendo no solo destacó por su belleza y detalle, sino también por la narrativa histórica que une a los dos países, celebrando su vínculo cultural y espiritual.

Embed - Miss Universe Philippines en Instagram: "Manny Halasan x Chelsea Manalo: HIRAYA This National Costume symbolizes the deep historical connection between the Philippines and Mexico, reflecting their shared belief that faith guides us through life. It represents the Christianization of the Philippines through the Galleon trade, including religious icons like Our Lady of Antipolo, brought from Mexico in the 16th century. The costume also honors the introduction of Islam, with elements like Inaul fabric from Sultan Kudarat and Tongkaling ornaments from Mindanao, along with Puni from Bulacan. Masterfully crafted, this costume celebrates the harmonious coexistence of Christianity and Islam in the Philippines, showing how different faiths can peacefully coexist. #Chel5ea #ChelseaManalo #MissUniversePhilippines2024 #chelSEEyouintheUniverse #EmpirePh #ManaloSaMexico #MissUniverse #MissUniverse2024"