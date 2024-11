Miss Universo 2024: Por qué los chilenos están llenando de recetas las redes del certamen

Le podría interesar: Sheynnis Palacios revela su opinión sobre Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo

Luego de la culminación del Miss Universo, los fanáticos y seguidores de Miss Chile se han unido para expresar su desagrado de una manera peculiar, llenando la cuenta de Instagram del certamen con recetas de platos típicos chilenos y algunas rimas de canciones o poesías.

"Panita de pollo": La receta publicada por los fanáticos chilenos en las redes de Miss Universo

Una de las recetas que los fanáticos chilenos inundaron en la cuenta de Instagram de Miss Universo fue una deliciosa "Panita de pollo". La receta incluye:

