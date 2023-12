Miss Universo: Miss Venezuela 2024 causa revuelo en redes sociales por ser madre y tener tatuajes

Empezando por Jackeline Aguilera quien fue Miss World 1995 y ex miembro del comité del Miss Venezuela quien expresó que la organización se está alineando a las nuevas reglas.

Es como contradictorio y debería ser como una categoría dentro del Miss Universo, ya que las madres no son Miss como dice el propio nombre y eso le resta visibilidad a las que no son madres.

Además, las redes sociales no se quedaron atrás ya que Miss Venezuela 2024, aparte de ser madre de una niña de 11 años, también tiene varios tatuajes, cosa que antes no se permitía.

Opiniones tras la coronación de Ileana Marquez