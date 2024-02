Miss Universo: Paula Shugart responde a las acusaciones de Anne Jakkaphong.

Todo empezó, luego de que Anne Jakkaphong propietaria del certamen, hiciera fuertes señalamientos acerca de Paula Shugart en redes sociales, tachándola de corrupta y de haber recibido dinero para beneficiar a candidatas. Tras las acusaciones Shugart no se quedó calla y respondió de manera contundente.

"Desde que anuncié mi renuncia en noviembre de 2023, he buscado permanecer fuera del centro de atención, optando por no comentar ninguno de los cambios dentro de la Organización de Miss Universo, buscando sólo ayudar silenciosamente a la marca y a sus partes interesadas, cuando me soliciten, con mi conocimiento y orientación históricos", empezó diciendo la expresidenta Paula Shugart.

Sin embargo, los recientes comentarios falsos e indignantes hechos por la dueña de Miss Universo Anne Jakrajutatip impugnando mi carácter me han obligado a romper mi silencio Sin embargo, los recientes comentarios falsos e indignantes hechos por la dueña de Miss Universo Anne Jakrajutatip impugnando mi carácter me han obligado a romper mi silencio

Continúo diciendo, refiriéndose directamente a la propietaria de Miss Universo.

"Normalmente, elegiría ignorar tales afirmaciones, pero, al sugerir que soy corrupto y tomó dinero "bajo la mesa" para asegurar colocaciones en competiciones de Miss Universo, Jakrajutatip no sólo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universe al insinuar sus títulos fueron "comprados" y no ganados por mérito. No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares", alegó respecto a la situación con las acusaciones de Anne Jakkaphong

La expresidenta de la Organización Miss Universo, dijo que esta considerando proceder a demandar contra estas acusaciones, sin embargo tiene en cuenta que su denuncia podría quedar en nada.

Actualmente estoy considerando mis opciones legales en Tailandia y qué acciones podría tomar. Sin embargo, teniendo en cuenta que mi denuncia será sólo una de las muchas acciones legales que actualmente enfrenta el dueño de JKN, es imperativo para la marca Miss Universo y su legado que de inmediato hable la verdad y condene estas palabras antes de tomar cualquier acción ante los tribunales tailandeses y estoy Reservando todos los derechos para reclamar daños y perjuicios. Actualmente estoy considerando mis opciones legales en Tailandia y qué acciones podría tomar. Sin embargo, teniendo en cuenta que mi denuncia será sólo una de las muchas acciones legales que actualmente enfrenta el dueño de JKN, es imperativo para la marca Miss Universo y su legado que de inmediato hable la verdad y condene estas palabras antes de tomar cualquier acción ante los tribunales tailandeses y estoy Reservando todos los derechos para reclamar daños y perjuicios.

"No tengo intención ni necesidad de participar en el drama en las redes sociales y no lo haré. Quien me conoce sabe la verdad y lo que represento. Voy a dejar que mis años de trabajo con algunas mujeres realmente increíbles hablen por sí mismas", concluyó en su comunicado.

Embed - Paula Shugart on Instagram: "Since announcing my resignation in November of 2023, I have sought to stay out of the spotlight, electing not to comment on any of the changes within the Miss Universe Organization, seeking only to quietly help the brand and its stakeholders, when requested, with my historical knowledge and guidance. However, recent false and outrageous comments made by Miss Universe owner Anne Jakrajutatip impugning my character have compelled me to break my silence. Normally, I would choose to ignore such assertions but, by suggesting that I am corrupt and took money “under the table” to secure placements in Miss Universe competitions, Jakrajutatip not only defames me, but she also discredits the women who have won the Miss Universe crown by implying their titles were “bought” and not earned by merit. I cannot abide by such dangerous and reckless assertions, which degrade the Miss Universe brand and its Titleholders. I am presently considering my legal options in Thailand and what actions I might take. However, given that my complaint will be just one of many legal actions currently facing the owner of JKN, it is imperative for the Miss Universe brand and its legacy that I immediately speak the truth and condemn these words before taking any action in Thai courts and I am reserving all rights to claim for damages. I have no intention or need to engage in drama on social media and I will not do so. Anyone who knows me knows the truth and what I stand for. I will let my years of work with some truly incredible women speak for itself."