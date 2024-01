Miss Universo: Sheynnis Palacios revela su íntima relación con Danilo Carrera

Sheynnis Palacios aclara los rumores con Danilo Carrera

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios le preguntaron si tiene una relación amorosa secreta con el actor Danilo Carrera, pero ella respondió con un rotundo no, "No, él es mi amigo, admiro su trabajo, de latino a latino, él actualmente está feliz con su pareja pero no crean chismes, mi gente", expresó.

Siguen criticando lo que usa Sheynnis Palacios

Sheynnis Palacios está siendo duramente criticada por los atuendos que utiliza ahora siendo reina del universo ¿Quién es su asesora de imagen?. Aquí te contamos qué está pasando.