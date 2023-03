El año del conejo se apodera de la moda

Converse , una vez más ofrece una amplia gama de opciones de estilo, refrescando los looks tradicionales de festival con la creatividad como el centro principal de esta colección, Converse combina elementos chinos tradicionales con sus siluetas icónicas. Como lo es la Run Star Motion, El atrevido RUN STAR MOTION CX ha sido revitalizado con una parte superior de temporada diseñada para el "Año del conejo".acompañado con una cubierta superior de piel falsa en lengüeta, desmontable que proporciona los detalles expresivos alusivos al conejo.

La colección "Year of the Rabbit" incluye CHUCK 70, CHUCK 70 PLUS, RUN STAR MOTION CX, CHUCK 70 AT-CX y la nueva CHUCK 70 MARQUIS, así como una variedad de prendas y accesorios.

La colección “Year of Rabbit” no solo destaca la cultura tradicional china, sino también reinventa la celebración tradicional del Año Nuevo chino y muestra la participación de la juventud. La colección del Año Nuevo chino estará próximamente disponible en tiendas Converse y Kicks.