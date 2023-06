Lanzan colección "Proud To Be" en honor a la comunidad LGBTQIA+

Converse ha recurrido a su amplia comunidad de empleados y aliados LGBTQIA+ para lanzar e inspirar la campaña y la colección que conmemora el orgullo gay: Proud to Be. Este año, el ganador de un Grammy, legendario embajador de la música Bounce de Nueva Orleans, e ícono LGBTQIA+, Big Freedia, encabeza esta campaña. También participan tres miembros de la comunidad All Star de Converse (red mundial de jóvenes creativos de la marca), la cantante y compositora Eva Westpha, Yeliz Aifoglu y Xavier 'Internet X' Means.

Los aliados de impacto social y comunitario de Converse son el centro del apoyo continuo de Converse a la comunidad LGBTQIA+.

Converse se enorgullece de formar parte del apoyo global de Converse al proyecto It Gets Better desde 2017, ya que usan el poder de Internet para crear comunidad y mostrar a los jóvenes de la comunidad LGBTQIA+ que todo mejora.

DETALLES DE LA COLECCIÓN

La colección Proud to Be representa el progreso. Aunque las líneas están unidas por la bandera del Orgullo Progress, bordada en la lengüeta de cada zapatilla, cada una de ellas es independiente. Diseñadas con orgullo por la comunidad LGBTQIA+ y los aliados de Converse, la marca también ha tenido en cuenta los comentarios de la comunidad para ofrecer una mayor variedad de tallas.

La colección en línea incluye las Run Star Legacy CX, Chuck 70 De Luxe Heel, Chuck 70 Plus, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift y Chuck Taylor All Star, así como un surtido de ropa. Cada silueta está adornada con sus propios elementos decorativos, como los cordones Pride de las Run Star Legacy CX, las suelas arco iris de las Chuck 70 Plus o la parte superior de las Chuck 70 De Luxe Heel.