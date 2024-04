﻿Los 4 trucos para tener la piel perfecta

Y hablando de milagros, como tercer truco es increíble lo mucho que puede cambiar la piel de tu rostro cuando escoges fundas y sábanas de materiales naturales como algodón, lino y seda. Evita a toda costa las que están hechas con poliéster, pues tapan tus poros, evitan que tu cuerpo respire durante la noche y guardan más bacterias.

Es esencial dejar claro que los jabones industriales que venden en farmacias y supermercados son el peor daño para cualquier tipo de piel y si tienes acné, peor.

Te recomiendo que inviertas en productos naturales, ya que usar los productos convencionales de marcas reconocidas están llenos de conservantes, químicos y tóxicos que a la larga son altamente nocivos para tu salud. A parte de que los precios son altos practicamente estás comprando veneno caro para tu piel.

Inicia con un jabón natural adecuado para tu piel, después aplica serum para hidratarla y por último no olvides tu bloqueador solar.

Embed - Laurette Body Care Cosmética natural on Instagram: "Soy rebelde y he convertido una foto en un reel, porque sí, la foto enmarca absolutamente todo el amor y cuidado con el que hacemos nuestros productos. Una vez que lo pruebas, no quieres volver a ser normal... Trust me. Foto por una de mis clientas #jabonesnaturales #libredequímicos #panama"