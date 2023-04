Se superan los límites de la creatividad con las zapatillas de Chuck Taylor

La tienda ofrecerá una variedad de calzado y ropa para hombre, mujer y niños, incluyendo los estílos más icónicos de Converse como los Chuck 70, Chuck 70´s AT-CX Platforma, Run Star Motion: Ox and High, Chuck Taylor All Star Move: Ox and High, Chuck Taylor Lugged 2.0 Blanco & Negro, así como los Chuck Taylor.