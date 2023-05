MUJERES | los padres de Türkan le hacen una especial visita

En este capítulo de Mujeres Türkan al estar en una casa dónde no se siente cómoda, es visitada por sus padres en compañía de sus otras dos hermanas a la casa de la mamá de Soner.

Türkan mientras se encuentran en una cena familiar, Soner sigue haciendo de las suyas a su manera y a su estilo quién con su actual novia Mine han ido de compras a un centro comercial y no ha ido a la cena familiar ya que Soner es uno de los más esperados pero lastimosamente no asistió y claramente que él sabía sobre esa cena en familia por lo qué sabía de manera tal que estarían y asistirían los padres de Türkan.

Mientras todo esto sucede la mamá de Soner también fue al centro comercial con Türkan para hacer compras y a la vez Soner con su novia Mine también estaban en el mismo centro comercial. Mientras Mine va a probarse una pieza de vestir, Soner da la vuelta y se topa frente a frente con la bella mujer que está casado Türkan, y le pregunta del porqué se encuentra en el centro comercial, ella diciendo que fue de compras con su mamá. Soner no tenía pensado que estaría su mamá y Türkan. Por lo que se pone nervioso y se vive un ambiente incómodo para el de lo que pueda suceder tras este encuentro en pleno centro comercial.

El papá de Türkan por su parte durante la cena Habla con su hija, y como instinto de padre le da a entender a su propia hija que ve que no se siente bien en el nuevo lugar en la que está viviendo. Y que si él no sabe nada se habrá como padre arrepentido de no haber protegido a Türkan de las malas situaciones por las que en estos momentos está atravesando.

Türkan sabiendo que se siente muy mal en la casa en la que está, aún así le dice a su padre que todo esta bien, todo esta bajo control y que se siente muy feliz en el lugar donde se encuentra. Todo se lo comenta para no hacerlo sentir triste y Türkan sabe controlar esa parte por la que pasa y no demostrar que realmente para algo mal cuando ella en su conciencia sabe que las cosas están pasando de una manera muy diferente en el lugar donde vive y de las personas que viven con ella.

