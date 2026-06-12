| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 14:15

Mundial 2026: Canadá hace historia y se estrena como anfitrión del torneo

La inauguración del Mundial 2026 precedió al partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto.

Canadá inaugura el Mundial 2026.

Canadá inaugura el Mundial 2026.

RPC TV
Ana Canto
Por Ana Canto

Canadá se sumó a la fiesta del Mundial 2026 este viernes 12 de junio con una espectacular ceremonia de inauguración. El despliegue musical estuvo a cargo de un elenco internacional compuesto por Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El evento precedió al partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Estadio de Toronto, el cual lució un lleno completo con aficionados de ambas naciones.

Le podría interesar: VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Esta ceremonia sigue a la celebrada ayer en México, que contó con la participación estelar de Shakira, junto a otros artistas latinoamericanos, y la presentación del cantante y compositor nigeriano Burna Boy.

Por su parte, la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, marcará su propio debut mundialista esta noche con un espectáculo encabezado por las superestrellas Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, desde las 7:00 p.m. La transmisión podrás verla en vivo a través de RPC TV.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAcom/status/2065449448528818443&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026 "No veo a Panamá ganar nada": la dura predicción de Zlatan sobre la Marea Roja

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Mundial 2026: el show inaugural con Shakira reunió a más de 1.2 millones de espectadores

Recomendadas

Más Noticias