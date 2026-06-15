Mundial 2026: partidos para este martes 16 de junio y dónde verlos EN VIVO

Este martes 16 de junio continúa la semana de emocionantes encuentros del Mundial 2026. Selecciones como Francia, Senegal, Argentina, Argelia, Irak y Noruega saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos importantes y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.
Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los partidos más esperados a través de las pantallas de RPC TV y RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.
Partidos para el martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal – 2:00 p.m. (RPC TV)
- Irak vs. Noruega – 5:00 p.m. (RPC Radio)
- Argentina vs. Argelia – 8:00 p.m. (RPC TV)
- Austria vs. Jordania – 11:00 p.m. (RPC Radio)