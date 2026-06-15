| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  15 de junio de 2026 - 15:22

Mundial 2026: partidos para este martes 16 de junio y dónde verlos EN VIVO

Este martes 16 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con el debut de selecciones como Francia, Argentina y Senegal, que promete grandes emociones.

Mundial 2026: continuna los partidos este 16 de junio. 

Mundial 2026: continuna los partidos este 16 de junio. 

Imagen creada con IA
María Hernández
Por María Hernández

Este martes 16 de junio continúa la semana de emocionantes encuentros del Mundial 2026. Selecciones como Francia, Senegal, Argentina, Argelia, Irak y Noruega saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos importantes y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los partidos más esperados a través de las pantallas de RPC TV y RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial.

Partidos para el martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal – 2:00 p.m. (RPC TV)
  • Irak vs. Noruega – 5:00 p.m. (RPC Radio)
  • Argentina vs. Argelia – 8:00 p.m. (RPC TV)
  • Austria vs. Jordania – 11:00 p.m. (RPC Radio)

En esta nota:
Seguir leyendo

Portero de Cabo Verde se vuelve viral tras el empate ante España en el Mundial 2026

Dónde ver en vivo el Argentina vs. Argelia del Mundial 2026

Francia vs. Senegal: cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026 en Panamá

Recomendadas

Más Noticias