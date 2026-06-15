Mundial 2026: partidos para este martes 16 de junio y dónde verlos EN VIVO

Mundial 2026: continuna los partidos este 16 de junio. Imagen creada con IA

Por María Hernández Este martes 16 de junio continúa la semana de emocionantes encuentros del Mundial 2026. Selecciones como Francia, Senegal, Argentina, Argelia, Irak y Noruega saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos importantes y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

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Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de algunos de los partidos más esperados a través de las pantallas de RPC TV y RPC Radio en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM, con una cobertura especial de la máxima cita del fútbol mundial. Partidos para el martes 16 de junio Francia vs. Senegal – 2:00 p.m. ( RPC TV )

) Irak vs. Noruega – 5:00 p.m. ( RPC Radio )

) Argentina vs. Argelia – 8:00 p.m. ( RPC TV )

) Austria vs. Jordania – 11:00 p.m. (RPC Radio)