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Mundial 2026 Mundial 2026 -  11 de junio de 2026 - 17:00

Mundial 2026: partidos programados para el viernes 12 de junio

Los partidos del Mundial 2026 podrán ser sintonizados en vivo a través de las pantallas de RPC TV en Panamá.

Partidos del grupo B del Mundial 2026. 

Partidos del grupo B del Mundial 2026. 

FIFA
Ana Canto
Por Ana Canto

La acción en el Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con el debut de los otros dos países coanfitriones del torneo, Estados Unidos y Canadá, luego de la jornada inaugural protagonizada por México.

En el primer turno, la selección canadiense se medirá ante su similar de Bosnia y Herzegovina, mientras que el conjunto estadounidense cerrará la jornada enfrentando a Paraguay.

Ambos encuentros se podrán sintonizar en vivo para todo el territorio panameño a través de las pantallas de RPC TV, a las 2:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

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Mundial 2026: partidos programados para el viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegobina - 2:00 p.m.
  • Estados Unidos vs. Paraguay - 8:00 p.m.

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