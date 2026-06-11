La acción en el Mundial 2026 continúa este viernes 12 de junio con el debut de los otros dos países coanfitriones del torneo, Estados Unidos y Canadá, luego de la jornada inaugural protagonizada por México.

En el primer turno, la selección canadiense se medirá ante su similar de Bosnia y Herzegovina, mientras que el conjunto estadounidense cerrará la jornada enfrentando a Paraguay.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ambos encuentros se podrán sintonizar en vivo para todo el territorio panameño a través de las pantallas de RPC TV, a las 2:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

Le podría interesar: Mundial 2026: México cumple en casa y derrota a Sudáfrica en el partido inaugural

Mundial 2026: partidos programados para el viernes 12 de junio