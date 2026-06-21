Mundial 2026: Selección de Panamá comparte con El Roockie en Toronto durante concentración

El Roockie sorprende a la Selección de Panamá en Toronto y comparte con los jugadores

Los jugadores de la Selección Nacional de Panamá vivieron un momento especial fuera de las canchas al recibir la visita del reconocido cantante de música urbana El Roockie Music , durante su estadía en Toronto, Canadá.

El encuentro se dio en medio de la concentración del equipo nacional, que continúa preparándose en territorio canadiense para sus próximos compromisos internacionales.

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El artista panameño compartió con los futbolistas en un ambiente distendido, donde intercambiaron saludos, fotografías y momentos de convivencia. La visita de El Roockie generó un ambiente de cercanía y motivación dentro del grupo, en un momento clave de la preparación del combinado nacional.

Orgullo panameño en el exterior

Los jugadores de la Selección Nacional recibieron la visita del cantante de música urbana @ElRoockieMusic, con quien compartieron en Toronto, Canadá. pic.twitter.com/QBVOLsU54S — Telemetro Reporta (@TReporta) June 21, 2026

Este tipo de encuentros refleja la unión entre el deporte y la cultura panameña en escenarios internacionales, fortaleciendo el sentido de identidad nacional fuera del país. La Selección de Panamá continúa su preparación en Canadá como parte de su agenda de trabajo previo a sus próximos partidos oficiales.

Preparación en marcha

El equipo mantiene su enfoque en los entrenamientos, mientras aprovecha este tipo de espacios para fortalecer la cohesión del grupo y el ánimo del plantel.