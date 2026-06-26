Times Square se tiñe de rojo: así fue el emotivo banderazo de Panamá antes del duelo ante Inglaterra

La pasión panameña volvió a cruzar fronteras. A pocas horas del decisivo encuentro entre Panamá e Inglaterra en la Copa Mundial 2026, cientos de aficionados participaron este viernes en el tradicional Banderazo de la Marea Roja en Times Square, en la ciudad de Nueva York.
Contenido de interés: Panameños asisten al "Banderazo" en el Times Square de Nueva York
La Marea Roja acompaña a Panamá en el Mundial
El ambiente estuvo marcado por la emoción y el orgullo de representar a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial. Familias, jóvenes y niños se reunieron para alentar a la selección y enviar un mensaje de respaldo a los jugadores antes del compromiso frente a Inglaterra, uno de los partidos más esperados para la afición panameña.
Durante la actividad no faltaron los tradicionales cánticos, las fotografías y las muestras de entusiasmo que caracterizan a la Marea Roja en cada competencia internacional.
Todo listo para el duelo ante Inglaterra
El banderazo sirvió como antesala al encuentro que disputará Panamá este sábado frente a Inglaterra, en busca de cerrar su participación mundialista dejando una buena imagen y haciendo historia en el torneo.
Mientras el equipo ultima detalles para el compromiso, la afición continúa demostrando que el apoyo a la Selección trasciende fronteras y acompaña al combinado nacional donde quiera que juegue.