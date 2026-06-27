VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Colombia vs. Portugal

La noche de este sábado, las selecciones de Colombia y Portugal se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
Mundial 2026: Mundial 2026 - 27 de junio de 2026 - 18:27
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Este sábado, las selecciones de Colombia y Portugal se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.
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