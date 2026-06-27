| Telemetro
Mundial 2026: Mundial 2026 -  27 de junio de 2026 - 18:27

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Colombia vs. Portugal

Este sábado, las selecciones de Colombia y Portugal se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.

EN VIVO: Mundial 2026 Colombia vs. Portugal.

EN VIVO: Mundial 2026 Colombia vs. Portugal.

Ana Canto
Por Ana Canto

La noche de este sábado, las selecciones de Colombia y Portugal se miden en el Estadio de Miami, en la tercera fase de grupos del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Colombia vs. Portugal

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: partidos para este martes 23 de junio

Panamá felicita al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Canciller de Panamá habló sobre elecciones en Colombia, detención de buques en China y otros temas

Recomendadas

Más Noticias