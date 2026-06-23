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Mundial 2026 Mundial 2026 -  23 de junio de 2026 - 20:16

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Croacia: partido del Grupo L del Mundial 2026

Panamá y Croacia se miden en el segundo partido del Grupo L del Mundial 2026, en el Estadio de Toronto.

Partido de Panamá en Toronto

Partido de Panamá en Toronto, Mundial 2026.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

Siga aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Panamá y Croacia desde el Estadio de Toronto, en Canadá. Este encuentro corresponde al segundo compromiso de la selección panameña en la fase de grupos del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Croacia: partido del Mundial 2026

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