Siga aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Panamá y Croacia desde el Estadio de Toronto, en Canadá. Este encuentro corresponde al segundo compromiso de la selección panameña en la fase de grupos del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 23 de junio de 2026 - 20:16
VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Croacia: partido del Grupo L del Mundial 2026
Panamá y Croacia se miden en el segundo partido del Grupo L del Mundial 2026, en el Estadio de Toronto.
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