| Telemetro
Mundial 2026 Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 15:46

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Ghana: transmisión en directo del partido en el Mundial 2026

Panamá debuta hoy ante Ghana en el Mundial 2026. El encuentro se disputa en Toronto, Canadá, y podrá seguirse por televisión, radio y plataformas digitales.

Panamá vs. Ghana: sigue la transmisión del partido en el Mundial 2026

Panamá vs. Ghana: sigue la transmisión del partido en el Mundial 2026

FIFA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá inicia su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Ghana en su primer compromiso correspondiente al Grupo L. El encuentro se disputa en Toronto, Canadá, y representa el inicio del camino de la "Marea Roja" en su segunda participación en una Copa del Mundo.

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Ghana

En esta nota:
Seguir leyendo

En el amor y el fútbol todo se vale: Kayra Harding apuesta por Panamá ante Ghana

Miles de fanáticos disfrutarán del debut de Panamá en el Mundial en la Arena Roberto Durán

Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá

Recomendadas

Más Noticias