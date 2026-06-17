La Selección de Panamá inicia su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Ghana en su primer compromiso correspondiente al Grupo L. El encuentro se disputa en Toronto, Canadá, y representa el inicio del camino de la "Marea Roja" en su segunda participación en una Copa del Mundo.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 17 de junio de 2026 - 15:46
VIDEO | EN VIVO Panamá vs. Ghana: transmisión en directo del partido en el Mundial 2026
Panamá debuta hoy ante Ghana en el Mundial 2026. El encuentro se disputa en Toronto, Canadá, y podrá seguirse por televisión, radio y plataformas digitales.
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