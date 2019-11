Jesse & Joy creen que una colaboración debe ser "natural y sumar" a la música

EFE • 23 Nov 2019 - 08:33 AM

El dúo Jesse & Joy, que se presenta mañana sábado en Puerto Rico como parte de su gira de espectáculos, aseguró a Efe que no descarta nuevas colaboraciones aunque estas no deben ser forzadas sino que deben "sumar", salir "natural", encajar con la música y exceder el 120 % de sus expectativas.

Y es que tras cuatro discos de estudios y colaboraciones que se pueden contar con una mano -el dominicano Juan Luis Guerra, el español Alejandro Sanz, los puertorriqueños Luis Fonsi y Tommy Torres y el colombiano J Balvin- el dúo de hermanos mexicano reconoce el calibre musical que alguno de sus colegas tiene que demostrar.

Publicidad

"Nunca entregamos algo que nos haga sentir perfecto, sino que cuando alguien se va a sumar, va a sumar y si no excede de los 120, pues mejor no", admitió Joy, la menor del dúo.

De esta manera, el dúo mexicano -ganador de 7 Grammys (seis Latinos y un anglosajón) -rompe los esquemas y la curva de otros artistas que se sumergen a hacer colaboraciones.

En sus primeros tres discos, "Esta es mi vida" (2006) y "Electricidad" (2009) y "¿Con quién se queda el perro?" (2012), Jesse & Joy no incluyeron colaboraciones.

Sin embargo, en su cuarto y más reciente álbum, "Un besito más", el dúo incluyó a Torres, Guerra y Sanz.

Y para su próximo disco, el cual esperan lanzar para el 2020 -año en que cumplen 15 años como profesionales- ya sacaron tres sencillos, de los cuales dos tienen colaboraciones, "Mañana es too late" junto a J Balvin y "Tanto" junto a Fonsi.

Referente a la colaboración con el artista urbano colombiano, Jesse contó que coincidieron con éste en la entrega de unos premios.

Tras el reencuentro, J Balvin se interesó en trabajar algo juntos.

Durante ese tiempo, ya el dúo mexicano había terminado su próximo disco.

No obstante, Jesse le envió a J Balvin el tema "Mañana es too late" para que lo escuchara.

Sin embargo, mientras el colombiano escuchaba la canción, les dijo: "Yo me quiero montar en el tema", cambiando así la fecha de publicación de su nuevo disco.

"Balvin también trata de innovar y seguir buscando. Él fue quien quiso montarse al tema. Mucha gente asume que fue él el que aportó a la parte contemporánea, sino que nosotros aportamos", indicó Jesse, quien colaboró junto J Balvin en "Safari", en el que también trabajó el cantante y productor musical estadounidense Pharrell Williams.

Dicha colaboración con J Balvin, también ocurrió con el tema "Tanto" y Luis Fonsi.

Según relataron a Efe Jesse & Joy, cada vez que publicaban una foto en sus redes sociales junto al artista puertorriqueño, sus seguidores les exigían que grabaran algo juntos.

Fue entonces que Jesse le mostró al cantante "Tanto", y tan buena fue su aceptación y aprobación, que les expresó su intención de colaborar en la canción.

"Así nos gusta, que salga natural", afirmó Joy, mientras que Jesse destacó que si existe la idea y propuesta de colaborar con otro artista debe ser con "gente que admiramos".

"Si no suma, con todo el amor del mundo, termina restando. Con todas las colaboraciones es porque han sumado a la canción. Si la canción no se presta, no se presta", enfatizó.

Al momento, "Tanto" sobrepasa las 47 millones de visitas en YouTube y cuenta con más de 11,5 millones de reproducciones en Spotify.

El tema, igualmente, se encuentra en los primeros lugares de popularidad en varios países de Latinoamérica y México.