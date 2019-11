Showbiz • 25 Nov 2019 - 11:06 AM

Aunque la cienciología cuenta con varias estrellas de Hollywood entre sus seguidores, la gran mayoría evita hablar en público de su relación con esa iglesia debido al secretismo que rodea a sus ritos y a las polémicas historias que circulan sobre el entrenamiento que recibirían sus miembros, muchas de las cuales describen prácticas homófobas, abusivas o discriminatorias hacia las mujeres.

En las listas de celebridades vinculadas a esa pseudoreligión que se pueden encontrar en internet, el nombre del músico Beck aparece con cierta frecuencia junto al de otras personalidades tan conocidas como Lisa Marie Presley o actores tan respetados como Tom Cruise y Elisabeth Moss. Sin embargo, él ha querido aclarar ahora de una vez por todas que esas afirmaciones acerca de sus creencias son un error que, por otra parte, resulta comprensible en vista de que su padre el compositor David Campbell y su exmujer, la actriz Marissa Ribisi madre de sus dos hijos, sí forman parte activa de la organización.

"Me da la impresión de que existe la idea equivocada de que soy cienciólogo. No lo soy. No tengo ninguna conexión o implicación con la Cienciología. Mi padre es cienciólogo desde hace mucho tiempo, pero yo me he pasado la mayor parte de mi vida centrado en mi música y en mi trabajo, y suelo ir a mi aire... Me parece que se trata sencillamente de algo que la gente ha elegido creer", ha asegurado durante una entrevista al periódico The Sydney Morning Herald.