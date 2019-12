El grupo U2 actúa por primera vez en India

AFP • 15 Dic 2019 - 02:01 PM

El grupo de rock irlandés U2 ofreció el primer concierto de su historia en India este domingo, con celebridades y fans que atravesaron parte del país para asistir al recital en la ciudad costera de Bombay.

Se trata de último concierto de una serie de grandes artistas internacionales que han pasado recientemente por el país como Beyoncé, Shakira, Coldplay, Demi Lovato o Bryan Adams, superestrellas que han actuado en recintos abarrotados.

Según los medios locales, se vendieron 35.000 entradas para el concierto que se celebró en el Estadio de Deportes D.Y. Patil de Bombay, donde acudieron varias estrellas de Bollywood que se hicieron fotos antes de entrar en el recinto.

Antes del concierto, la banda subió en sus redes sociales una foto con la frase "Ahimsa es el ideal más alto".

"Fuimos moldeados y formados por Martin Luther King Jr, que fue discípulo de Mahatma Gandhi", había dicho el líder de la banda Bono en septiembre a la cadena de televisión india NDTV.

"Así que venimos como discípulos a la fuente de inspiración que es 'Ahimsa', no violencia. Los indios nos dieron esto. Es el mejor regalo al mundo".

Bombay es la última parada de la Gira Joshua Tree 2019, llamada como el álbum emblemático de la banda, que comenzó el 8 de noviembre en Auckland, Nueva Zelanda.

El tour Asia-Pacífico, que comenzó en 2017, marca tres décadas desde que el grupo irlandés sacó su disco The Joshua Tree.

Lanzado en marzo de 1987, The Joshua Tree se hunde en las raíces de la música irlandesa y americana y engloba clásicos como "With or Without You," "Where the Streets Have No Name" o "I Still Haven't Found What I'm Looking For."