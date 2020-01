Cantante cubano Isaac Delgado no podrá asistir al Panamá Jazz Festival 2020

View this post on Instagram

*COMUNICADO DE ULTIMA HORA* Para el Panamá Jazz Festival, su Director Artístico Danilo Pérez, su Directora Ejecutiva Patricia Zárate Pérez y el comité organizador, es muy importante anunciar de manera responsable y honesta a todo nuestro público, patrocinadores, aliados y seguidores del festival durante diecisiete años, que uno de los artistas invitados a la noche de gala no podrá estar dentro del programa previsto para el miércoles 15 de enero en el Teatro Anayansi del centro de convenciones Atlapa. El cantante cubano Issac Delgado no podrá participar en la decimoséptima edición por confrontar quebrantos de salud; una bronquitis que se ha complicado y por recomendaciones médicas se le ha prohibido viajar. “Siento mucho no poder asistir, creo en la visión y misión de Danilo Pérez y del Panamá Jazz Festival, no se trataba de ir para cumplir y hacer un concierto, se trataba de compartir las experiencias que se viven dentro del festival.” … Issac Delgado. Los invitamos a una increíble noche el miércoles 15 de enero en el Teatro Anayansi de Atlapa, donde iniciaremos con una alfombra roja concurrida por varios de los artistas que participarán durante la semana del festival, personalidades e invitados especiales. Una gala donde reforzamos relaciones culturales entre Panamá y el mundo, un concierto de altura con ganadores de Grammys como Terri Lyne Carrington, John Patitucci, Danilo Pérez y “la gran voz del soul y el jazz” Dianne Reeves, juntos en un mismo escenario y creando una noche única, El Big Band de Roberto Delgado, artista invitado Rubén Blades. . . . . . . . . @fundaciondaniloperez #panamajazzlovers #pjf2020 #daniloperez #arte #educacion #cultura #musica #music #clinica #clase #class #festival #jazz #pty #jazzfestival #panamajazzfestival