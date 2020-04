SHOWBIZ • 30 Abr 2020 - 01:34 PM

El vocalista y líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, no ha tardado en ponerse en contacto con la BBC para dar las gracias y hacer pública su emoción después de que la corporación pública reclutara a un sinfín de artistas británicos para regrabar el sencillo 'Times Like These' y, de esta forma, recaudar fondos que irán íntegramente destinados a sus distintas iniciativas solidarias.

Esta nueva versión del mítico sencillo de la banda de rock, el cual fue lanzado originalmente en 2003, cuenta con las voces de Chris Martin, Rita Ora, Ellie Goulding y Biffy Clyro, entre muchas otras, y actualmente se sitúa a escasos puntos de 'Blinding Lights', del canadiense The Weeknd, para hacerse con el número de la lista semanal de éxitos del país. El tema puede descargarse en las tiendas virtuales o reproducirse por 'streaming'.

"Cuando mi mánager me llamó para explicarme el proyecto, tuve que esforzarme mucho para contener las lágrimas. Así de halagado me siento de que la BBC considerara una de mis canciones para una causa tan importante. La respuesta ha sido increíble y quiero daros a todos las gracias por vuestro apoyo", reza un extracto de la carta que ha escrito el músico estadounidense para alabar la propuesta, parte del programa radiofónico 'BBC Radio 1 Live Lounge' y organizado a través de sus fundaciones 'Children in Need' y 'Comic Relief'.

"Y a todos esos maravillosos artistas que han dedicado su tiempo a aprender y cantar las letras que escribí hace casi 20 años con el bolígrafo de un hotel... Me honra vuestro gesto, no sabéis hasta qué punto", les ha dirigido a sus compañeros de profesión el que fuera batería de la extinta banda Nirvana.