Al igual que su exnovia Cara Delevingne, la actriz Ashley Benson también ha hecho su pinitos en el mundo de la música y su actual pareja G-Eazy ha conseguido convencerla para que colabore en una de las canciones de su nuevo disco, 'Everything's Strange Here'.

La antigua protagonista de 'Pequeñas mentirosas' aparece junto al cantante Kossisko en el tema 'All The Things You're Searching For', que ya está disponible en Spotify y Apple Music.

Si aún quedaba alguna duda de la naturaleza de la relación que existe entre las dos estrellas, las últimas semanas han terminado de despejarlas: ambos han sido vistos por Los Ángeles y hace unos días ella le invitó a que la acompañara a la boda de su hermana Shaylene, que se celebró en la más estricta intimidad y con un reducido grupo de invitados debido a la actual crisis del coronavirus.

El nuevo trabajo de su chico -el primero desde 'Scary Nights' de 2019- es consecuencia del último par de meses en los que, al igual que a muchos otros artistas, se le ha presentado la oportunidad de olvidarse de sus compromisos profesionales y centrarse en experimentar con su música. El resultado han sido diez sencillos que G-Eazy define como los "más honestos y puros" que ha creado a lo largo de su carrera.