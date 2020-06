SHOWBIZ • 26 Jun 2020 - 08:46 AM

Esta semana Nicki Minaj ha pedido a sus seguidores por medio de un tuit que ya se ha eliminado que inunden el perfil de Kim Kardashian con sus comentarios.

En otras circunstancias, un acto similar se consideraría una declaración de guerra en toda regla entre dos celebridades, como bien sabrá Taylor Swift, que vio como sus redes sociales se llenaban de emoticonos de serpientes después de que Kim la comparara con ese reptil en el marco del mediático enfrentamiento que mantuvo con su marido Kanye West.

Sin embargo, las intenciones de la rapera son más inofensivas. Lo único que ella quiere es que el músico rescate el tema 'New Body' que grabaron juntos en 2019.

"Si queréis escuchar 'NB', incendiad los comentarios de Kim todos los días", les ha recomendado a sus fans para conseguir que la estrella se una a su causa

Por aquel entonces, Nicki pensaba que el sencillo aparecería en el noveno disco de estudio de Kanye, que iba a llamarse 'Yandhi' antes de que él decidiera dar un giro radical al proyecto tras varios retrasos en la fecha de lanzamiento y convertirlo en un álbum de gospel titulado 'Jesus Is King'.

Kim se encargó de ejercer de mediadora para que se fraguara la colaboración entre ambos artistas enviándole a Nicki parte de la canción que Kanye había seleccionado para ella, tal y como documentaron las cámaras de 'Keeping Up With the Kardashians'.

De paso, la rapera le ha pedido a los 'barz', como se conoce a su base de admiradores, que sigan esta misma estrategia con ASAP Ferg para que publique otra colaboración suya, 'Move Ya Hips'.