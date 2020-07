Gian Varela estrena "Señorita (Come Dance With Me)

Lau Chan • 4 Jul 2020 - 09:56 AM

Gian Varela lanza su nueva canción en inglés Senorita (Come Dance With Me) junto al cantautor americano muy reconocido de música electrónica MatLuck, el cual ha cantado en canciones de Armin Van Buuren, Matisse & Sadko entre otros.

Esta canción es una fusión de música electrónica, POP con sentimiento latino y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Publicidad

“Quería hacer algo en inglés, retarme a trabajar una canción POP en inglés con una de las disqueras más grandes del mundo de la electrónica. Musicalmente me gusta tantear áreas nuevas manteniendo mi firma y mis sonidos de producción.”, expresó el Dj panameño.

Recordemos que hace 2 semanas Gian anunció que todas las ganancias de streams y regalías de sus canciones incluyendo las de sus canales como Twitch y Youtube serán donados a familias para la lucha contra el Covid-19.