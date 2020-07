View this post on Instagram

Info: El domingo 5 de Julio, a esta misma hora: 9pm Madrid, estaremos en riguroso directo para ofrecerles un concierto muy especial. La actuación se podrá ver en streaming en los canales oficiales de YouTube, Facebook e Instagram. Llevamos semanas preparando con todo el equipo un concierto singular y una experiencia que nunca antes hemos realizado y a la que estamos poniendo mucho cariño tod@s. Durante la semana les contamos algunos detalles más. Feliz domingo y día del Orgullo a todas y todos. #livejorgedrexler #jorgedrexler