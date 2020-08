SHOWBIZ • 13 Ago 2020 - 07:34 AM

La rapera Cardi B ha vuelto a ofrecer una imagen de mujer fuerte y segura de sí misma al evitar comparaciones con sus compañeras y rivales de la escena del hip hop. Y es que la intérprete neoyorquina está convencida de que, a pesar de la creciente competencia y de la alargada sombra de sus predecesoras, ella siempre ha tenido algo "diferente" que ofrecer, entre otras cosas, por las lecciones que extrajo de su anterior etapa como stripper.

"Creo que traigo algo diferente. Yo soy yo y siempre he tenido una personalidad muy marcada, desde mis tiempos en el club. Me importa una mier** si la siguiente y la que vino antes de mí son mejores. Sé que tengo mi propio valor y eso, al fin y al cabo, es lo que me da el dinero. Soy diferente, tengo mis propios movimientos y mi propio cuerpo de bailarina", ha asegurado en conversación con la revista Elle.

La también madre de la pequeña Kulture, fruto de su matrimonio con el rapero Offset, siempre ha tenido muy claro que en cualquier sector profesional ha de trabajar muy duro para alcanzar sus objetivos y, asimismo, que nunca será la única artista que concentre todas las miradas y la admiración del público general.

"Sigo teniendo la misma mentalidad de entonces: nunca pensé que acapararía todo el dinero del club de striptease, nunca pensé que sería la única mujer en agradar a los clientes. Por eso nunca he esperado ser la única rapera que tenga todos los números uno de Billboard. Tienes que confiar siempre en tus habilidades y en tu propia propuesta artística", ha añadido en la misma entrevista.