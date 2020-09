Emotivo tema "Somos lo Mismo", un mensaje de solidaridad hacia los extranjeros en Panamá

View this post on Instagram

¡Cántalo Panamá! Prepara tus oídos…porque llegó esta producción musical que pondrá a vibrar el país. ⠀ Un trabajo conjunto con @carlosvallarinomusic , @tatsrios y @robertspratt , quienes sumaron su talento para llevar nuestro mensaje a cada rincón del mundo. ⠀ #SomosLoMismo, una campaña coliderada por @acnur y @onumigracion ⠀ Rechazar es olvidar que #SomosLoMismo ⠀ Compositor: Vicente Ríos S. @quill0n Arreglos musicales: @dominick_moreno Producción: @piso3studios