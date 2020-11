SHOWBIZ • 23 Nov 2020 - 09:21 AM

Aunque este domingo pasaron por el escenario de los American Music Awards estrellas de la talla de Katy Perry, The Weeknd o Dua Lupa, la actuación de Jennifer Lopez acompañada del colombiano Maluma ha conseguido convertirse en el momento más comentado de toda la noche por el derroche de química y sensualidad que desplegaron mientras interpretaban los sencillos 'Pa’ Ti' y 'Lonely'.

La diva del Bronx se volvió a enfundar el ajustado mono transparente que luce en el videoclip conjunto de estos dos temas, que desvela todas sus curvas, y comenzó a cantar tumbada en una mesa sobre la que realizó una coreografía muy provocativa. En realidad, la artista no interactuó con su joven compañero de dueto hasta la mitad del número musical, pero eso fue más que suficiente para que ambos lograran subir la temperatura.

Según han desvelado varias fuentes al portal Page Six, la cadena ABC siguió muy de cerca todos sus movimientos para asegurarse de que no se saltaran las directrices que habían recibido acerca de lo que estaba permitido y lo que no, y los encargados de cortar la retransmisión si alguien iba demasiado lejos sudaron la gota gorda cuando Maluma se tumbó encima de Jennifer al mismo tiempo que entonaba algunos de los versos más subidos de tono de su tema.

Afortunadamente, los dos artistas fueron capaces de no cruzar la línea roja y sus fans pudieron disfrutar de toda su actuación sin censura.