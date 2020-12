18 Dic 2020 - 09:44 AM

El Rey del freestyle en Panamá lo vuelve a hacer. Iván Broce, conocido por todos como Real Phantom, se puso a buscar las frases que están de tendencia en Panamá y, por supuesto, en el top apareció “Me la voy a rifar”.

Y como narra en su canción, se fue para el estudio y así nació este nuevo tema que detalla situaciones de la vida cotidiana, pero que también busca llevar un mensaje positivo en medio de la situación que se vive en Panamá por la pandemia del COVID-19.

“La gente está asustada, estresada y con temor, nada que no se combata con un poco de humor. Aliciente para la mente, aliciente para el alma, la música es vacuna que nos brinda calma. Así que fui al estudio y me puse a cantar”, es parte de la letra de "Me la voy a rifar" de Phantom.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Phantom detalla: “usando la frase trending como el punchline y en vez de un free nos quedó en esta joda. Algo para despejar la mente de tantos problemas y preocupaciones”.

Combined Shape Created with Sketch. Es una y no dos la vida que te dan, escúchame la voz, yo soy de Panamá…

Real Phantom está promocionando su canción a través de redes sociales e incluso la está compartiendo a través de WhatsApp. La canción solo lleva un día y ya se está comenzando a popularizar en redes sociales, varios usuarios la está utilizando para retos y para adaptarla a videos virales.