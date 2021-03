Música en familia: Dudamel se lleva a su hijo a la Filarmónica de Los Ángeles

EFE • 5 Mar 2021 - 11:37 AM

Gustavo Dudamel continúa explorando modos de mantener viva la música clásica durante la pandemia y este viernes presentó un especial de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) con un invitado muy singular: su hijo de 9 años, Martín.

El director de orquesta venezolano, que está al frente de LA Phil desde 2009, desveló este viernes la segunda temporada de "Sound/Stage", una serie de conciertos, actos y conversaciones que la orquesta angelina pondrá a disposición del público gratis y en su web.

Con varias entregas que se presentarán hasta el próximo 25 de junio, esta segunda tanda de "Sound/Stage" incluirá a invitados de la música y de la cultura en general como Carlos Vives, José Andrés, Common, Mary Mary, Nadine Sierra, Yuja Wang, David Fung y John Adams.

Pero en el primer episodio, que se puede ver desde hoy, Dudamel no ha contado con una celebridad mundial, sino con su hijo Martín.

"Hoy estoy aquí con una persona muy, muy, muy especial: una persona que me inspira cada día. Y estamos aquí para compartir con vosotros algunas historias hermosas", dice Dudamel al comienzo.

El pequeño Martín, sentado en un parque junto a su padre, explica que algunas de las historias más antiguas "ni siquiera se escribían" y "se contaban por cuentacuentos pasando de generación en generación".

Entonces el maestro detalla que el programa musical de este nuevo episodio de "Sound/Stage" se basa en "El carnaval de los animales", la famosa obra de Camille Saint-Saëns.

Dudamel dirige aquí a LA Phil en este episodio grabado en el legendario (pero ahora vacío) Hollywood Bowl de Los Ángeles (EE.UU.) y en el que los invitados musicales son los pianistas Yuja Wang y David Fung.

HISTORIAS PARA TODOS

Al margen de las interpretaciones de "El carnaval de los animales", esta entrega de "Sound/Stage" incluye historias infantiles de países como Brasil, Australia, Dinamarca o la India que, como común denominador, presentan a animales como protagonistas.

Estos relatos, que además son narrados por niños, se intercalan con fragmentos de animación entre las actuaciones de LA Phil.

"Algunas historias sobre animales nos dicen dónde encajamos en el mundo, como las fábulas de Esopo", explica Martín.

"Hoy compartimos con vosotros historias de animales porque, sin importar dónde estéis, o de dónde venís, todo el mundo tiene historias que compartir", agrega.

En otro momento del episodio, Martín interrumpe con una sonrisa la interpretación de "El carnaval de los animales" para preguntarle a su padre por qué Saint-Saëns incluyó en su obra un movimiento dedicado a "Los pianistas" cuando el resto de partes solo se refieren a animales.

"¡Yo soy un pianista! ¡Yuja Wang y David Fung también son pianistas! ¡Pero nosotros no somos animales...!", dice a su padre.

"Esto no tiene ningún sentido. Hasta ahora (el concierto) iba de canguros, peces, conejos, pájaros... ¿Y ahora pianistas? No tiene ningún sentido. ¿Saint-Saëns odiaba a los pianistas? (...). Los compositores tienen un extraño sentido del humor...", bromea.

Con iniciativas como "Sound/Stage", Dudamel ha intentado mantener en lo posible la actividad de la orquesta de la ciudad californiana, pese a que la pandemia ha obligado a cancelar todos los conciertos.

Así, en las primeras semanas de la crisis del coronavirus se asomó a la radio con el programa "En casa con Gustavo", en el que compartió con el público y comentó algunas de sus obras musicales favoritas.

Otro ejemplo fue "Love in the Time of COVID", otra actuación especial y sin público de LA Phil que formaba parte de la primera temporada de "Sound/Stage" y que estaba inspirada parcialmente en el poeta Pablo Neruda.

En "Love in the Time of COVID", Dudamel recurrió una vez más a sus seres queridos y unió fuerzas con su esposa, la actriz española María Valverde.