Acodeco hace un llamado a afectados del concierto de Marc Anthony en Panamá

Si bien es cierto que el cantante generó malestar en el público presente en el Rommel Fernández, al no presentarse y hasta el momento, no brindar un comunicado oficial; la empresa Magic Dreams Inc., brindará en su momento un comunicado con la nueva fecha del concierto.