"Always Dream" es una realidad

“Se me salen las lágrimas porque cuando me fuí de Ocala a Miami con 150 dólares nunca dudé en que sí se podía, no es el dinero mi gente ... No dejen de soñar, siempre confíen en Dios. Fueron días y noche muy difíciles, pero gracias a todas las personas que fueron parte de mi carrera, gracias a los colegas, gracias a mis hermanos y gracias a la gente que nos apoya", compartió Dímelo Flow en su perfil social de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by DIMELO FLOW (@dimeloflowofficial)

Sus colegas también hicieron comentarios en la publicación del productor como : Jorkan “Agradecido ... Rompe", Sech reacciona con emojis de fuego, Chris Lebron comparte “Gracias hermano" ; y, quien no podía faltar era Rich Music que felicita a su colega y asegura que van por más.

Algunas producciones como “Crazy" donde participan Wisin, Ozuna, Arcángel, Lenny Tavárez y Jay Wheeler, además, también están en el radar “Espíritu Guerrero" tema que cuenta con Kafú Banton y Farruko.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales del productor, que mensualmente llega a 10.237.131 de oyentes en Spotify ... ¡Vaya, Vaya!