Angélica De La Cruz es la nueva cantalante de Ulpiano Vergara

Resulta que la misma Maryfrank Bravo informó que este viernes será su despedida y por consiguiente, el anuncio de la nueva integrante; sin embargo, Jhonathan Chávez se adelantó y lo reveló.

Angélica De La Cruz, era la cantante de Jhonathan Chávez y a través de un Live, el intérprete explicó que se enteró de su renuncia el lunes de Carnaval, pero decidió no decir nada.

"...nunca dije nada, yo estaba tranquilo, yo no sufro de esas cosas, si alguien quiere ir para otro grupo, de mi conjunto se ha ido gente para otros grupos y yo nunca me he puesto en esas cosas...", expresó.

Además, manifestó que está "muy triste" y "muy sentido" y que le envió un mensaje a Angélica porque "no sabía eso".

Lo cierto es que al parecer, en el mensaje que le envió a su ex-cantalante, hablaba de todo lo que la ayudó mientras formó parte de su conjunto y supuestamente alguien publicó la conversación e intentaron hacer ver que él estaba tomando una mala actitud.

Con respecto a esto, el cantante le respondió a las personas mal intencionadas, a través de un video, donde aclara que nunca quiso echarle en cara a su excantalante lo que creció o consiguió en su conjunto; sino que simplemente estaba expresando cómo se sentía frente a esta decisión.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCpg06Ebj8pd%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Jhonathan Chávez (@jhonathanchavezoficial)

El mensaje de Angélica De La Cruz

Aunque aún la cantalante no ha reaccionado sobre esto, en la más reciente publicación en su cuenta de Instagram, deja un mensaje como despidiéndose de una etapa para iniciar otra.

"Aunque la vida te de mil motivos para renunciar dios te da mil y un motivos más para seguir. Siempre existe otro día, otros sueños, otras risas, otras personas y otras cosas. Nunca debemos rendirnos por un mal capítulo de nuestras vidas porque fracasar no es el fin, al igual que el éxito no es para siempre lo importante es seguir adelante de la mano de Dios", manifestó.