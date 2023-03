Maryfrank Bravo pide respeto para Ulpiano Vergara

Y, aunque la noticia se anunció junto al mismísimo Mechi Blanco, ella se vio obligada a aclarar que su salida no es para nada negativa para la agrupación ni para Ulpiano Vergara.

Todos estamos bien con mi salida. el señor Ulpiano Vergara es el mejor acordeonista de Panamá y es la persona más tierna y talentosa que conozco, no se sientan mal porque me voy, yo siempre voy a seguir apoyando a mi agrupación, no tergiversen las cosas.

Por su parte, Ulpiano Vergara le dedicó unas palabras a su querida cantante:

Estoy seguro de que lograrás ser una maravillosa profesional de la medicina, así como ha logrado a su corta edad cumplir tantos sueños y metas. Que no se le olvide que El Mechi tiene consulta de cortesía con la Dra. Bravo. Le deseo éxitos y que Dios le bendiga siempre su camino. Será Siempre bienvenida en tarima junto a mí y Los Distinguidos porque usted es y será siempre una distinguida.

¿Quién será la suplente de Marifrank Bravo?

La propia artista expresó que este viernes será su gran despedida y todos conocerán en el baile a la nueva cantante de los Distinguidos.