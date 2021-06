AT Fat revela detalles de: El Tachi, Boza y Yemil

El productor panameño "AT Fat" estuvo en Caliente Radio junto a Dj Winnie, para hablar de su trabajo y la historia de la formación de "New Wave" con El Tachi , Boza y Yemil .

Recuerda que el primer hit que lanzaron se llamó “Bandolera”, naciendo la “New Wave”, y que en esos tiempos comenzaron a hacer un “marketing de calle”, creando grupos de WhatsApp de muchos jóvenes del todo el país para que compartieran las canciones; y luego de un tiempo, El Tachi, Boza y Yemil tomaron rumbos distintos.

AT Fat revela que Faster decidió irse con su artista Boza, para hacer una carrera como solista y que él se quedó trabajando con El Tachi y Yemil; pero que luego Yemil fue influenciado por otras personas quienes le decían que estaban dándole más apoyo a El Tachi, por lo que Yemil se alejó.

Comenta que en ese momento El Tachi comenzó a sobresalir más, y que los otros dos miembros de “New Wave”, comenzaban a alejarse. Yemil también atravesó por un escandalo de unos videos suyos y tomó la decisión de dejar la música por un tiempo.

Luego de un tiempo, AT Fat no quiso ser más parte de “New Wave” porque sentía que no valoraban su trabajo económicamente, ya que él producía la música de El Tachi, además de ser su Dj en sus shows y no le daban una retribución.

AT Fat admite que cuando El Tachi logre salir de la cárcel, está dispuesto a trabajar con él, confiesa que han mantenido la comunicación por medio de sus padres, y que le ha mencionado que tiene varias canciones guardadas.

También reveló que tiene unas canciones guardadas del difunto "Murder Cat", y que están restructurando los ritmos para que sean más actuales, igual que la letra de parte de su hermano, para poder sacarla.